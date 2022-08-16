На південних рубежах захисту авіація ЗСУ завдала ударів по двох опорних пунктах ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили живу силу і техніку противника. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Українська авіація вразила 2 опорних пункти та 2 райони зосередження озброєння і техніки ворога в районах Новопетрівки та Максимівки.

Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань знищено 23 загарбники, 152-мм гармату-гаубицю, 7 одиниць броньованої та автомобільної техніки. У Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Не маючи успіху на суходолі, по позиціях наших підрозділів ворог продовжував застосовувати авіацію. Але 14 авіаатак виявились безрезультатними. Продовжуючи обстрілювати населені пункти в тилових районах, ворог вдарив «Ураганом» по Великій Костромці і Миколаєву, а з важкої артилерії типу «Піон» обстріляно Марганець. Обійшлося без людських втрат.

У Чорному морі через штормову погоду корабельне угруповання ворожих сил укривається вздовж узбережжя кримського півострова в напрямку новоросійська. На бойовому чергуванні залишено 2 ракетних носії з 16 "Калібрами" напоготові.