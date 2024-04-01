На Прикарпатті директорка підприємства віддала землю кладовища фермерам
За службове підроблення жінці загрожує штраф або 3 роки обмеження волі
На Прикарпатті директорка комунального підприємства передала землю кладовища фермерському господарству. Фермери обробляли землю та збирали урожай на території кладовища на підставі фіктивного договору оренди.
Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 1 квітня, директорка підприємства, яке обслуговує кладовище, передала фермерам 3 га землі.
«Не маючи на те повноважень, вона склала та підписала завідомо неправдивий договір оренди, яким ділянку передано фермерському господарству. На підставі цього на території кладовища фермерське господарство обробляло землю та збирало уражай», – інформують у прокуратурі.
Справу розглядатиме Коломийський міськрайонний суд. За службове підроблення жінці загрожує штраф від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.