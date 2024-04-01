Фермери збирали урожай на території кладовища на підставі фіктивного договору оренди

На Прикарпатті директорка комунального підприємства передала землю кладовища фермерському господарству. Фермери обробляли землю та збирали урожай на території кладовища на підставі фіктивного договору оренди.

Як повідомили в Івано-Франківській обласній прокуратурі 1 квітня, директорка підприємства, яке обслуговує кладовище, передала фермерам 3 га землі.

«Не маючи на те повноважень, вона склала та підписала завідомо неправдивий договір оренди, яким ділянку передано фермерському господарству. На підставі цього на території кладовища фермерське господарство обробляло землю та збирало уражай», – інформують у прокуратурі.

Справу розглядатиме Коломийський міськрайонний суд. За службове підроблення жінці загрожує штраф від 2 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.