Внаслідок незаконних дій одного із керівників Держгеокадастру завдано збитків на 17 млн грн

Один із заступників начальника головного управління Держгеокадастру в Івано-Франківській області дозволяв незаконно відчужувати землю з державної власності. Про це у суботу, 6 січня, повідомили у Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції.

Як розповіли у відомості, земельні ділянки, що знаходилися неподалік гірськолижного комплексу «Буковель», передали у приватну власність. Внаслідок незаконних дій одного із керівників Держгеокадастру в Івано-Франківській області державі завдано збитків на 17 млн грн.

Чиновнику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 365 (перевищенні службових повноважень) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання – позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у серпні стало відомо, що колишній начальник Держгеокадастру Прикарпаття незаконно вилучив з держвласності 700 га земель. Вартість вилученої землі становить 5,2 млн грн.