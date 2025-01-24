Свої послуги переправники оцінювали у 10 тисяч доларів з людини

Правоохоронці підозрюють 47-річного колишнього військового з Прикарпаття та його 52-річного спільника у незаконному переправленні чоловіків через кордон України. Їм загрожує до 9 років ув’язнення.

Як повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону 24 січня, переправники шукали військовозобов’язаних, які хотіли виїхати за кордон під час війни, та за гроші обіцяли виготовити необхідні дозвільні документи: довідки військово-лікарської комісії про непридатність до служби в армії та фіктивні тимчасові посвідчення із виключенням з військового обліку.

«Свої послуги вони оцінили у 10 тисяч доларів з людини. Затримали фігурантів під час спроби переправити чоловіка до однієї із країн Євросоюзу. Підроблені документи у 39-річного військовозобов’язаного виявили прикордонники», – зазначили правоохоронці.

Колишньому військовому та його спільнику обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. За незаконне переправлення чоловіків через кордон України їм загрожує від 7 до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.