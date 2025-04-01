Під час обшуків у торговців вилучили понад 120 кг бурштину та виробів з нього

Правоохоронці викрили діяльність трьох прикарпатців, які налагодили нелегальний канал постачання дорогоцінного каміння та його обробку для продажу у регіоні. Під час обшуків у торговців вилучили понад 120 кг бурштину та виробів з нього. Підозрюваним загрожує до 3 років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Івано-Франківської області 1 квітня,організатором злочинної групи був 28-річний мешканець Богородчанської громади. До схеми він залучив двох односельців, віком 25 і 50 років. Організатор налагодив зв’язки з невідомими постачальниками з Рівненської, Житомирської та Волинської областей, які доставляли мінерали на Прикарпаття, а його спільники займалися обробкою. Упродовж 2024 року прикарпатці продали щонайменше 25 кг необробленого бурштину.

«Учасники групи купували, зберігали та продавали бурштин без відповідних документів з метою особистого збагачення. Готові вироби з бурштину (намиста, браслети) збували на місцевих сувенірних ринках. Дохід від продажу ділили між собою. Фігуранти отримали понад 20 відправлень з бурштином з різних областей», – зазначили правоохоронці.

Під час обшуку в облаштованій майстерні вилучили понад 70 кг необробленого бурштину та 53 кг готових виробів. Дорогоцінне каміння направили на експертизу, а учасникам злочинної групи оголосили підозру за ч.3 ст. 28 та ч. 1 ст. 240-1 Кримінального кодексу України (незаконне видобування, збут, придбання, зберігання, передача, пересилання, перевезення та переробка бурштину). Санкція статті передбачає від 51 тис. до 170 тис. грн штрафу або обмеження волі на строк від 2 до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.