На Рівненщині УПЦ (МП) провела фестиваль пам’яті царської сім’ї Романових

СуспільствоАндрій Стець, 20 серпня9212

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На Рівненщині УПЦ (МП) провела фестиваль пам’яті царської сім’ї Романових
фото Монастир Городок
За підтримки УПЦ (МП) провели фестиваль пам’яті царської сім’ї Романових

У рівненськму селі Онишківці за підтримки УПЦ (МП) провели фестиваль пам’яті царської сім’ї Романових. Фото з заходу буди оприлюднені на сайті церкви Рівненської єпархії.

За даними УПЦ МП, в цьому фестивалі взяли участь близько 600 дітей, а відбувся він ще 7 серпня.

«Для дітей свято починається тим, що можна зануритися в святе джерело і потім ще довго згадувати його холодну воду. А далі на них чекає святкова зала та безліч зацікавлених глядачів. І ось в присутності митрополита Варфоломія, єпископа Пімена, матушки ігумені Михаїли та почесних гостей (зі столиці, Дніпропетровщини, Львівщини, Полтавщини) розпочинається справжнє свято пісні – дитячо-юнацький хоровий фестиваль недільних шкіл. Фестиваль переможців не визначає. Дітям просто надається змога показати свої таланти, почути інших, а потім і самим, за прикладом своїх одноліток, прагнути вищих результатів», - йдеться в повідомленні на сайті єпархії.

«2018 рік. Рівненщина. Фестиваль пам’яті царської сім’ї. Сучасні діти. Царська сім’я. Фестиваль в Онишківцях. Адок у 2018 році. Хоча я вже нічому не дивуюся», – прокоментував подію журналіст Олександр Рудоманов.

Фото Монастир Городок

На подію відреагували і в українському політикумі. Зокрема, депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук у своєму дописі в соцмережі заявив, що підготував відповідне звернення до СБУ з приводу організації та проведення цього заходу.

«Рускій мір» б’є в саме сердце нашої Нації в свідомість наших українських дітей! Мусимо вжити невідкладних заходів, щоб захистити Україну та наших українських дітей», – написав він.

Нагадаємо, раніше у Володимирі-Волинському священики УПЦ (МП) покинули святкові заходи через вірш Шевченка.

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