Працівниці ліцею на Рівненщині шиють розвантажувальні жилети для військових

Рівненська область голова прийняти вимушених переселенців з інших областей на понад 400 вільних робочих місць, які є на сьогодні. Для консультацій щодо працевлаштування запустили окремі телефонні лінії. В області також готові прийняти підприємства, які зможуть розгорнути тут свої потужності й відновити виробництво.

Про готовність забезпечити вимушених переселенців робочими місцями повідомив у суботу, 12 березня, начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. За його словами, в області уже зараз є понад 400 вакансій. Найбільше нині потребують швачок, водіїв, зварювальників, слюсарів. Для пошуку роботи запустили гарячу телефонну лінію за номерами: (067) 3638827; (096) 5395359.

Власникам бізнесу, який залишився в зоні ризику і хоче продовжити виробництво, Віталій Коваль пропонує допомогу у перенесенні потужностей та розміщенні їх на виробничих майданчиках Рівненщини. «Ми допоможемо з перевезенням працівників та підсилимо нашими людьми», — зазначає чиновник.

Експортери також можуть скористатися послугами вантажного терміналу (так званий сухий порт), який торік відкрився у Клевані неподалік Рівного. Термінал має під’їзні колії, устаткування, огороджений та забезпечений відеонаглядом. Одночасно у терміналі можуть обробляти 50 вагонів вантажів.

Від початку війни у Рівненській області поселили 12 838 біженців, з них 10 855 осіб залишаються тут на довший час.