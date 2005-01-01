На Рівненщині жінка загинула на колії, поспішаючи на потяг

Інцидент трапився на станції «Острог»

У Рівненській області під потяг потрапило двоє людей: жінка загинула на місці, а її син травмувався. Про це повідомила прес-служба поліції.

Зазначається, що 55-річний батько сім’ї автомобілем привіз до залізничної станції «Острог» свою дружину та трьох синів, які збиралися в Київ до родичів.

«Вони спізнювались, тож коли помітили потяг, почали перебігати колії, аби встигнути на нього. Старший та наймолодший сини встигли перетнути колії, а ось матір затрималася. Це помітив 17-річний син, який кинувся їй допомогти. Утім жінка таки потрапила під потяг, і від отриманих травм загинула на місці події», – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Жінка не встигла перетнути колію перед потягом, фото поліції

Сина жінки госпіталізували до хірургічного відділення Острозької центральної районної лікарні. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, травму живота та розрив селезінки.

«За фактом порушення правил безпеки руху залізничного транспорту, що спричинило загибель людини, поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 276 Кримінального кодексу України», – додали в поліції.