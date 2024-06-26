У вівторок, 25 червня, у селищі Шацьк Ковельського району 51-річний чоловік напав на 40-річного працівника терцентру комплектування та соцпідтримки. Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.

Інцидент трапився у місцевому магазині на вулиці Героїв України. Офіцер ТЦК проводив заходи з перевірки документів та оповіщення чоловіків призовного віку, коли на нього напав військовозобов’язаний.

«51-річний чоловік почав душити й бити кулаками військовослужбовця ТЦК, який саме перевіряв військово-облікові документи. Варто зауважити, що потерпілий – учасник АТО, під час повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання, але у зв’язку зі станом здоров’я не має змоги продовжувати службу на фронті», – розповіла ZAXID.NET речниця обласного ТЦК та СП Уляна Кравчук.

Нападник своїх дій не пояснив.

У поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Йдеться про насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок. За скоєне йому загрожує від трьох до п'яти років позбавлення волі.

Додамо, що це вже другий за тиждень випадок нападу на співробітників обласного ТЦК та СП. 21 червня у селі Липини Луцького району двоє чоловіків застосували газові балончики, внаслідок чого 30-річний військовослужбовець отримав хімічний опік обличчя та шиї.