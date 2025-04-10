Любешівський районний суд виніс вирок Олександру та Олегу Клямарам за незаконне полювання. Обвинувачені вбили лося, який занесений до Червоної книги України. За скоєне їм призначили 130 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку від 7 квітня, 3 жовтня 2020 року обвинувачені Олександр та Олег Клямари організували полювання на території національного природного парку «Прип'ять-Стохід» поблизу села Пожог Камінь-Каширського району. Близько 20:50 чоловіки застрелили лося вагою 52,5 кг, що занесений до Червоної книги України. Обвинувачені розібрали тушу тварини та сховали її у мішках і рюкзаках.

Обидва обвинувачені стверджували у суді, що їх підставили. За словами чоловіків, єгері їх оговорюють, вони насправді не полювали і ніяких мішків з мʼясом не бачили.

Суддя Ольга Цибень визнала Олександра та Олега Клямарів винним за ч.2 ст. 248 КК України (незаконне полювання), проте звільнила від основного покарання й призначила по два роки іспитового терміну. Крім того, з мисливців стягнуть солідарно 130 тис. грн завданих збитків. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Додамо, що полювання під час воєнного стану заборонене.