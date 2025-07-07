Луцький міськрайонний суд виніс вирок 53-річному Артуру Ковальчику за смертельну ДТП. Обвинувачений на автомобілі Subaru Legacy виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з бусом, унаслідок чого загинула його 35-річна пасажирка. За скоєне чоловіку призначили три роки іспитового терміну та зобовʼязали компенсувати рідним загиблої, зокрема її малолітньому сину, понад 1 млн грн.

Як йдеться у вироку від 1 липня, аварія сталася 19 квітня 2025 року у селищі Торчин Луцького району. За даними слідства, 53-річний водій автомобіля Subaru Legacy виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з бусом Mercedes-Benz Sprinter.

У результаті ДТП 35-річна пасажирка автомобіля Subaru від отриманих травм померла у лікарні.

Відомо, що обвинувачений Артур Ковальчик – громадянин Польщі. Чоловік повністю визнав свою провину. На момент судового розгляду справи він компенсував малолітньому сину загиблої 200 тис. грн. Просив суворо його не карати та не позбавляти волі.

Суддя Алла Полюшко визнала Артура Ковальчика винним за ч.2 ст.286 КК України (порушення ПДР, шо спричинило смерть потерпілої), проте звільнила від основного покарання та призначила три роки іспитового терміну. Крім того, чоловіка зобовʼязали компенсувати рідним загиблої, зокрема її малолітньому сину, сумарно 1,1 млн грн моральної та матеріальної шкоди. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.