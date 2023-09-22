Офіцер на Житомирщині здавав у ломбарди тепловізори й камери нічного бачення

Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирщини викрав з неї тепловізори та камери нічного бачення. Частину техніки він продав, а ще частину здаву ломбард. Про це 22 вересня повідомила прес-служба ДБР

«Начальник служби логістики однієї з військових частин Житомирщини мав доступ до місця зберігання техніки частини і привласнив 60 камер нічного бачення та 8 тепловізорів різних моделей, частина з яких була придбана за кошти волонтерів. Офіцер продавав техніку через інтернет та здавав у місцеві ломбарди», – зазначається у повідомленні.

Повідомляється, що загальна сума завданих державі збитків сягає 3,2 млн грн. В ході досудового розслідування офіцер відшкодував кошти у повному обсязі.

До слова, раніше повідомлялось, що на Дніпропетровщині командир розвідки викрав військове спорядження на пів мільйона гривень. Зокрема йдеться про чотири комплекти портативних радіостанцій спецпризначення, а також два квадрокоптери.