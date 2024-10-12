42-річний Антон Нікулін є заслуженим тренером України та майстром спорту міжнародного класу

Начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Антон Нікулін отримав 626 тис. грн зарплати в управлінні спорту Львова, також він отримав 62 тис. грн від Навчально-спортивної бази літніх видів спорту МОУ та 225 тис. грн від управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення». Його дружина Ольга Нікуліна є ФОПом та декларує 1,5 млн грн доходу. При цьому подружжя вказує відсутність заощаджень (грошових активів) станом на кінець 2023 року.

У чиновника немає власної нерухомості чи авто, а його дружина вказує житловий будинок (106 м2) у селі біля Львова та чотири ділянки на Львівщині. Протягом останніх років вони не купували нового майна.

42-річний Антон Нікулін є заслуженим тренером України та майстром спорту міжнародного класу. Він очолює управління спорту Львівської міськради із 2017 року.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.