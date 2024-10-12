Начальник управління спорту Львова Антон Нікулін подав декларацію про доходи за 2023 рік
Начальник управління спорту Львівської міської ради Антон Нікулін оприлюднив декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
Як вказано у декларації, у 2023 році Антон Нікулін отримав 626 тис. грн зарплати в управлінні спорту Львова, також він отримав 62 тис. грн від Навчально-спортивної бази літніх видів спорту МОУ та 225 тис. грн від управління збірних команд та забезпечення спортивних заходів «Укрспортзабезпечення». Його дружина Ольга Нікуліна є ФОПом та декларує 1,5 млн грн доходу. При цьому подружжя вказує відсутність заощаджень (грошових активів) станом на кінець 2023 року.
У чиновника немає власної нерухомості чи авто, а його дружина вказує житловий будинок (106 м2) у селі біля Львова та чотири ділянки на Львівщині. Протягом останніх років вони не купували нового майна.
42-річний Антон Нікулін є заслуженим тренером України та майстром спорту міжнародного класу. Він очолює управління спорту Львівської міськради із 2017 року.
Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.