Христина Лебедь працює начальницею управління туризму Львівської міськради із 2022 року

Начальниця управління туризму Львівської міськради Христина Лебедь оприлюднила свою декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту НАЗК після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

Як вказано у декларації, у 2023 році Христина Лебедь отримала 679 тис. грн зарплати в управлінні туризму. Чоловік чиновниці Тарас Лебедь є ФОПом та займається роздрібною торгівлею, вказуючи 3,8 млн грн річного доходу. Подружжя декларує відсутність заощаджень (грошових активів) станом на кінець 2023 року.

Із нерухомості Христина Лебедь вказала частку житлового будинку (124 м2) у Львові. У власності Тараса Лебедя є два авто: Škoda Superb (2011 року випуску) та Volkswagen LT35 (2005 року випуску). Протягом останніх років подружжя не купувало нового майна.

36-річна Христина Лебедь працює начальницею управління туризму Львівської міськради із 2022 року, до цього вона працювала журналісткою на 24 каналі та НТА, була керівницею ранкових проектів на «Суспільному. Львів» та комунікаційницею медичної реформи у Львові.

Раніше ZAXID.NET писав про декларації інших посадовців та народних депутатів за 2022 – 2023 роки.