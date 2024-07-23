У травні Валентину Ткачук звільнили з посади

Снятинський районний суд визнав винною начальницю Снятинського відділу Управління ДМС України в Івано-Франківській області Валентину Ткачук у зловживанні впливом. За виготовлення без черги закордонних паспортів за хабарі посадовиці присудили 42,5 тис. грн штрафу.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 12 липня, Валентина Ткачук у травні 2024 року за 2100 грн хабара вплинула на працівників очолюваного нею відділення ДМС і ті без черги виготовили і видали три закордонні паспорти буковинцю, його дружині та доньці.

28 червня обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Зважаючи на це, суддя Михайло Калиновський визнав Валентину Ткачук винною у зловживанні впливом і призначив їй покарання у виді 42,5 тис. грн штрафу. Засуджена також має сплатити 4,5 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.

Як йдеться у декларації посадовиці, у травні Валентину Ткачук звільнили з посади начальника Снятинського відділу Управління ДМС України в Івано-Франківській області.