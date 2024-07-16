У 2024 році на Прикарпатті оформили майже 48 тис. закордонних паспортів

102-річна мешканка села Голинь Калуської громади оформила закордонний паспорт і стала найстаршою серед тих, хто оформив документ для виїзду за кордон на Прикарпатті.

Про подію повідомили 16 липня у Міграційній службі Івано-Франківської області.

«Уперше в історії УДМС в Івано-Франківській області надали адміністративну послугу найстаршій з людей, які коли-небудь зверталися до міграційної служби з заявою про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Ганні Гнатівні понад 102 роки. Незважаючи на вельми поважний вік, старожителька ще зберігає життєдайність», – зазначили в ДМС, уточнивши, що не знають причин, які спонукали родичів жінки оформити їй закордонний паспорт.

Додамо, що з початку 2024 року на території Івано-Франківської області оформили майже 48 тисяч паспортів для виїзду за кордон.