Отримати паспортні послуги за кордоном українці можуть у семи країнах

У 2023 році громадяни України, які перебувають за кордоном, подали запити на оформлення 530 тис. паспортних документів у закордонних філіях державного підприємства «Документ». Про це повідомив очільник МВС Ігор Клименко у Telegram.

За його словами, підрозділи Державної міграційної служби протягом 2023 року оформили громадянам України понад 2,7 млн закордонних паспортів та понад 1,4 млн ID-карток.

«530 тис. паспортних документів були оформлені у закордонних філіях ДП «Документ», що належить до сфери управління ДМС України. Це 148 тисяч ID-карток та понад 382 тисячі закордонних паспортів», – написав Клименко.

інфографік МВС

За словами керівника МВС, наразі отримати паспортні послуги за кордоном українці можуть у семи країнах: у Німеччині, Італії, Словаччині, Іспанії, Туреччині, Чехії та Польщі.

«Не зупиняємося на досягнутому і працюємо далі над забезпеченням якісних послуг не лише в Україні, а й закордоном», – додав він.