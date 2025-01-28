Нетішинські правоохоронці викрили схему зловмисника у червні 2024 року

Нетішинський районний суд виніс вирок 25-річному киянину за шахрайство. Обвинувачений підробив документи і звернувся до благодійної організації з проханням надати військовим квадрокоптер Mavic 3T. Насправді ж отриманий дрон чоловік планував продати через OLX, проте не встиг – його схему викрили. За скоєне зловмиснику призначили 220 тис. грн штрафу.

За інформацією Державної прикордонної служби, у червні минулого року 25-річний киянин подав до благодійної організації в місті Нетішин фальшиві листи з проханням виділити квадрокоптер Mavic 3T і дві акумуляторні батареї на потреби військових. Чоловік надав документи, які нібито були підписані одним із підрозділів ЗСУ та завірені підробленою гербовою печаткою 15-го мобільного прикордонного загону.

«Після передачі обладнання у працівників організації виникли сумніви щодо автентичності документів. Виявилось, що шахрай самостійно виготовив підроблені листи, печатки та підписав акти приймання майна», – зазначають у прикордонній службі.

Правоохоронці провели обшуки в житлі та автомобілях зловмисника, де зібрали необхідні докази. Під час досудового розслідування шахрай визнав свою вину та повернув квадрокоптер, який уже передали підрозділу, залученому до бойових дій.

Як уточнили ZAXID.NET у 15-му мобільному прикордонному загоні, підозрюваний планував продати дрон через OLX.

У понеділок, 27 січня, Нетішинський районний суд визнав 25-річного чоловіка винним у шахрайстві та підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 190, ч.1 та ч. 4 ст. 358 ККУ) й призначив йому 220 тис. грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.