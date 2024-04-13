Обмежено придатних до служби через місяць почнуть повторно викликати в ТЦК на медкомісію
Повторний медогляд обмежено придатних для військової служби розпочнеться з середини травня. Про це сказав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, інформує ЦензорНЕТ.
Він прокоментував підписаний президентом України закон № 10313, який скасовує висновок військово-лікарської комісії «обмежено придатний».
«Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними», – пояснив заступник міністра.
Щодо мобілізаційних заходів, Гаврилюк нагадав про ухвалений Верховною Радою в другому читанні законопроект №10449 про мобілізацію. Він зазначив, що цей документ фіксує чотири важливі речі:
- обов’язки громадян;
- обов’язки органів місцевого самоврядування;
- облік всіх чоловіків у віці 18-60 років;
- закрито частину шпарин ухиляння від мобілізації.
Також, як зауважив заступник міністра, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект №10379 про збільшення штрафів за порушення військового обов’язку і правил мобілізації.