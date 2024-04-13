Повторний медогляд обмежено придатних для військової служби розпочнеться з середини травня. Про це сказав заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк під час виступу на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад, інформує ЦензорНЕТ.

Він прокоментував підписаний президентом України закон № 10313, який скасовує висновок військово-лікарської комісії «обмежено придатний».

«Наразі триває погодження змін до 402 наказу. І з середини травня розпочнеться переогляд на підтвердження придатності до служби тих людей, які були визнані обмежено придатними», – пояснив заступник міністра.

Щодо мобілізаційних заходів, Гаврилюк нагадав про ухвалений Верховною Радою в другому читанні законопроект №10449 про мобілізацію. Він зазначив, що цей документ фіксує чотири важливі речі:

обов’язки громадян;

обов’язки органів місцевого самоврядування;

облік всіх чоловіків у віці 18-60 років;

закрито частину шпарин ухиляння від мобілізації.

Також, як зауважив заступник міністра, Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект №10379 про збільшення штрафів за порушення військового обов’язку і правил мобілізації.