Міністерство оборони України спільно з Генеральним штабом ЗСУ вже працюють над законопроектом про демобілізацію. Його планують внести на розгляд Верховної Ради впродовж найближчих кількох місяців. Про це розповів речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону у суботу, 13 квітня.

Як розповів Лазуткін, з цього питання вже є деякі напрацювання, оскільки у редакції першого читання законопроекту про мобілізацію були деякі норми, що стосувалися демобілізації.

«Зрозуміло, що ця тема і важлива, і чутлива. Зрозуміло, що людям, які зараз перебувають на лінії бойового зіткнення, треба давати перепочинок. Водночас людей, які мають бойовий досвід, треба замінити підготовленими бійцями, треба їх мати», – заявив він.

Він також заявив, що розробку законопроекту про демобілізацію завершать «напевно, швидше», ніж за 8 місяців, як було заявлено раніше.

«Можна говорити про те, що це відбудеться, напевно, швидше. Але треба усвідомлювати, що одна справа – розробити законопроект, а потім провести його через парламент», – зазначив речник.

11 квітня Верховна рада України ухвалила у другому читанні законопроект №10449, який урегульовує процедуру мобілізації. Народні депутати врахували понад 30 правок Комітету з нацбезпеки, а також остаточно виключили з документу демобілізацію військових. Документ набере чинності через місяць після того, як його підпише спікер парламенту та президент.

Із законопроекту про мобілізацію виключили норми про демобілізацію та ротацію. У Міноборони казали, що від парламентського комітету є доручення впродовж 8 місяців розробити новий закон, який стосуватиметься безпосередньо ротації та демобілізації. До напрацювання проекту залучать Міноборони й Генштаб ЗСУ.