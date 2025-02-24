За три роки окупанти втратили майже 870 тис. солдатів та офіцерів

За три роки російського повномасштабного вторгнення в Україну армія країни-агресора безповоротно втратила близько 250 тис. своїх солдатів. Про це ідеться у зверненні головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, опублікованому в понеділок, 24 лютого.



«Просування на сході дається окупантам дорогою ціною. За три роки противник втратив майже 870 тис. солдатів та офіцерів (із них безповоротні втрати росіян становлять близько 250 тис. осіб), понад 10,1 тис. танків, 21,1 тис. бойових броньованих машин, 23,3 тис. артсистем», – ідеться в повідомленні.



Олександр Сирський відзначив, що українські воїни довели світові, що гідно стримують удари ворога, який переважає числом і ресурсами.

«Ми розгромили російське наступальне угруповання, відкинули загарбників від Києва, звільнили північ України, Харківщину та Херсон. Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, провели низку ефективних оборонних, а також наступальних операцій», – сказав головнокомандувач.

Він підкреслив, що ЗСУ вперше за 11 років перенесли масштабні бойові дії на російську територію та продовжують утримувати сотні квадратних кілометрів Курщини. Також українці першими у світі створили Сили безпілотних систем та завдають результативних ударів по ворожих об’єктах вглибині Росії.

«Системно нищимо склади озброєнь, аеродроми, військові та паливні підприємства в РФ, позбавляючи агресора ресурсів для продовження війни», – додав Сирський.

«Київ, який росіяни прагнули здобути “за три дні”, стоїть і через три роки. У 2022 році агресор хотів відсікти нас від моря, готував висадку десанту біля Одеси. А сьогодні чорноморський флот РФ фактично припинив існування – ми загнали його рештки в бухти Новоросійська. За підтримки західних партнерів та власними зусиллями ми посилюємо оборонні спроможності, на тлі продовження оборонної операції проводимо реорганізацію Збройних сил для підвищення їхньої ефективності», – підсумував Олександр Сирський.

Нагадаємо, 16 лютого президент Володимир Зеленський уточнив втрати України у війні. За його даними, у війні проти Росії загинули 46 тис. військових, поранення отримали приблизно 380 тисяч. Президент наголосив на тому, що є десятки тисяч зниклих безвісти й полонених українських захисників.

За час повномасштабної війни росіяни захопили майже всю Луганську область, значні території Донецької, Запорізької та Херсонської областей, а також частини Харківщини та Миколаївщини. За останній рік найбільше боїв фіксують на Донеччині та Курщині.