Сирський повідомив, що до 2035 року ЗСУ планують створити ефективну структуру для вступу в НАТО

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про скорочення штату Генерального штабу ЗСУ в межах реалізації стратегії розвитку Збройних сил. Крім того, у Генштабі заберуть «невластиві йому функції», повідомив Олександр Сирський у четвер, 6 червня.

За словами головнокомандувача, в Україні триває вдосконалення структур військового управління, покликане збільшити ефективність системи командування різними родами військ та виключити дублювання функцій у різних установах ЗСУ. Заходи здійснюють в межах реалізації стратегії розвитку Збройних сил України до 2035 року.

«Вперше ми плануємо на десятиріччя вперед. У цьому ж контексті здійснюється формування Сил безпілотних систем ЗС України. Окрім того, триває оптимізація штатної структури підрозділів Генерального штабу. Зокрема, відбувається зменшення їх чисельності та позбавлення від невластивих функцій», – повідомив Олександр Сирський.

Сирський додав, що попри російсько-українську війну командування розраховує «створити перспективну структуру ЗСУ на період до вступу в НАТО».

Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що завдяки скороченням штату Генштабу вдалося посилити органи військового управління, які командують військами на лінії фронту. Наскільки скоротили чисельність Генштабу та де наразі підсилили командування ЗСУ, Олександр Сирський не уточнив.

Нагадаємо, 24 травня начальник головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський повідомив, про оптимізацію цієї структури – зокрема, штат Генштабу планували скоротити на 60% для необхідної оптимізації. Частину військовослужбовців хотіли перевести на фронт, щоб забезпечити ротацію підрозділів, які довго воюють на гарячиї напрямках.