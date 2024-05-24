У Генеральному штабі ЗСУ ухвалили рішення щодо оптимізації. Там планують скоротити чисельність штату на 60%. Про це у п’ятницю, 24 травня, повідомив начальник головного управління оборонного планування Генштабу ЗСУ Євгеній Острянський.

З березня по лютий 2024 року у Генеральному штабі провели функціональне обстеження, за результатами якого ухвалили рішення щодо оптимізації штату. Як пояснив, Євгеній Острянський, у Генштабі планують реформувати низку військоих організаційних структур та сформувати нові, а також провести оптимізацію існуючих.

«Зазначені заходи дозволять усунути дублювання функцій, а також зменшити штатну чисельність на 60 відсотків. За рахунок вивільненого особового складу планується доукомплектувати органи управління оперативного та тактичного рівнів, а також бойові військові частини», – зазначив Євгеній Острянський.

Євгеній Острянський наголосив, що такі зміни дозволять здійснювати ротації підрозділів, які тривалий час виконують бойові завдання в зоні бойових дій.

«Ми розуміємо, що в умовах війни в першу чергу повинні посилюватися ті структури, які безпосередньо здійснюють управління угрупованнями військ», – наголосив Євгеній Острянський.

Нагадаємо, у п’ятницю, 24 травня, Генштаб ЗСУ повідомив, що Силам оборони України вдалося зупинити просування російських військ на Харківському напрямку, а також розпочати контрнаступальні дії.