Законопроєкт дозволить формувати супутникову систему раннього попередження та звʼязку

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про створення Космічних сил у складі ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі парламенту у понеділок, 9 листопада.

Законопроєкт №13255 прийняли за основу зі скорочення строку підготовки. За рішення проголосували 252 нардепи. Ще троє депутатів утрималися (Георгій Мазурашу від «Слуги народу», Андрій Шараськін від «Голосу» та Сергій Рудик з групи «Партія “За майбутнє)», а 45 – не голосували.

«Документ передбачає розвиток космічних технологій для посилення обороноздатності України. Зокрема, йдеться про створення власної системи раннього попередження про запуски ворожих ракет і розробку засобів протидії таким атакам», – повідомили у пресслужбі Верховної Ради.

Крім того, проєкт закону передбачає формування в Україні національної системи захищеного супутникового звʼязку для потреб сектору безпеки та оборони.

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Нагадаємо, у березні 2025 року Міноборони створило управління космічної політики, яке мало обʼєднати державні та приватні компанії, а також науковців космічної галузі для співпраці із Силами оборони. Вже у травні 2025 року у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про створення Космічних сил. Він перебував на розгляді до вересня 2025 року, проте аж до листопада 2026 року його не включали до порядку денного.

Рішення про створення Космічних сил ухвалили на тлі запровадження обмежень у роботі терміналів Starlink для українських військових з боку компанії, які тривали частину жовтня. Окрім цього, Україна розширила супутникову співпрацю з фінськими компаніями, а також вивела на орбіту перший супутник української мережі звʼязку.