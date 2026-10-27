Супутник Obria Nano вивели на орбіту на початку жовтня

На орбіту навколо Землі вийшов перший супутник мережі незалежного українського супутникового звʼязку – Obria Nano. Він вже розпочав роботу, повідомили у вівторок, 27 жовтня, у пресслужбі данської компанії GomSpace, яка брала участь в його пуску.

Випробувальний супутник запустили ще 1 жовтня в межах місії SpaceX Transporter-18. Його розробкою займалися українська компанія HIMERA та данське супутникове підприємство GomSpace.

Супутник Obria Nano підтримуватиме технічні випробування для впровадження майбутньої системи звʼязку. У довгостроковій перспективі ініціатива планує розгорнути супутникову мережу, яка забезпечить покриття зв'язком по всій Україні та доповнить можливості європейських супутникових мереж.

«Залежність від технологій інших країн, включаючи країни-партнери, створює стратегічні ризики, особливо під час війни. Розвиток внутрішнього потенціалу допоможе Україні диверсифікувати канали зв'язку та зміцнити свою стратегічну безпеку. Obria Nano працюватиме під контролем українського оператора та обслуговуватиме стратегічні потреби України у сфері безпеки», – повідомили у пресслужбі GomSpace

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Зазначається, що наступним кроком буде локалізація виробництва супутникових та наземних комунікаційних терміналів в Україні.

Довідково. Компанія HIMERA розробляє захищені системи зв’язку для Сил оборони України, а GomSpace спеціалізується на розробці та виробництві малих супутників і систем для космічних місій.

Нагадаємо, 22 жовтня Україна та Фінляндія підписали низку угод, серед яких – розширення супутникових послуг для України. У співпраці з Nokia та ICEYE Україна отримає більше власних супутникових спроможностей.

Додамо, рішення про розширення українських супутникових спроможностей зʼявилися на тлі запровадження обмежень у роботі терміналів Starlink для українських військових з боку компанії. Обмеження тривали з 14 жовтня. 24 жовтня міністр оборони Євгеній Хмара повідомив, що роботу Starlink відновили до швидкості понад 400 км/год.