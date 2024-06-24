Роман Лозинський та Світлана Кісільова скористались послугою, якій нема аналогів у світі

Депутат Верховної Ради України, військовослужбовець ЗСУ Роман Лозинський та викладачка журналістики Українського католицького університету Світлана Кісільова стали першою в Україні парою, яка побралася онлайн за допомогою сервісу державних послуг «Дія». Загалом онлайн по відеозв'язку через «Дію» на минулих вихідних одружилися три пари закоханих, повідомив у понеділок, 24 червня, віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Шлюб по відеозвʼязку – це буквально й без перебільшень революція у сфері державних послуг, і цими вихідними три пари розписалися в Дії. Бета-тест це завжди трепетно й відповідально, тому команда «Дії» провела в цифровому ДРАЦСі вихідні», – написав Федоров.

За словами Федорова, пара була разом під час розпису, бо, «крім любові одне до одного, має пристрасть до інновацій. Тому одружилися в «Дії» першими».

«Спочатку ми думали, що ключова аудиторія послуги – пари на відстані, а Роман та Світлана вигадали інше застосування сервісу – поєднали онлайн-церемонію та офлайн-весілля. Беріть на замітку», – закликав міністр та оприлюднив відео з офіційної події.

Михайло Федоров стверджує, що шлюб по відеозвʼязку є справжньою революцією у сфері державних послуг, а загалом на бета-тестування послуги вже записалося 2,5 тис. Федоров також зазначив, що скоро сервіс буде доступним для всіх.

«Україна – перша країна у світі, де не треба буде ходити в ДРАЦС, щоб сказати коханій людині «Так». Перша країна у світі, яка дає змогу одружитися навіть парі на відстані. Незалежно від того, відстань вимірюється містами чи материками», – зазначив він.

Додамо, що сам народний депутат та військовий у фейсбук опублікував фото з весілля.

«Одружились. В ці темні часи, ми є один в одного. Тепер офіційно перед Богом і Україною. P.S. Цей світлий день розділили зі своїми у надзвичайному просторі Літепло на Тернопільщині, якби хто питав. Любов перемагає все», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, що 30-річний львів’янин Роман Лозинський є колишнім головою Української галицької партії. Член громадських організацій «Пласт» та «Бігова Україна». У 2019 році був обраний народним депутатом 9 скликання від партії «Голос» номером 15 у списку. Перший заступник голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

У жовтні 2021 року Лозинський підписав контракт на проходження служби в резерві Збройних Сил України у 73 морському центрі ССО.

Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну у 2022 році нардеп добровільно мобілізувався та проходив службу в ЗСУ. Воював на Херсонському напрямку. Був одним з перших, хто зайшов в Херсон 11 листопада 2022 року. Отримав відзнаку Головнокомандувача Збройних сил України «Золотий Хрест».

У вересні 2023 року нардеп повідомив, що повернувся до роботи у парламенті після 15 місяців служби у ЗСУ. Він надалі працює зі своїм підрозділом, однак уже не в зоні бойових дій.