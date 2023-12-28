Операція «Мігрант» з виявлення іноземців та осіб без громадянства, які нелегально перебувають в України тривала в області із 4 до 22 грудня

Працівники Державної міграційної служби під час операції «Мігрант» виявили на Тернопільщині п’ятьох громадян Російської Федерації та одну громадянку Білорусі, які нелегально перебували в Україні.

Операція «Мігрант» з виявлення іноземців та осіб без громадянства, які нелегально перебувають в України тривала в області із 4 до 22 грудня. Її мета – виявити іноземців, які ухиляються від виїзду з України. Як повідомляє ДМС, загалом було виявлено п’ятьох громадян Російської Федерації: троє з них не виконали рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни, а двоє інших перебували в Україні без законних підстав. Щодо перших трьох міграційна служба прийняла рішення про видворення із подальшою забороною в’їзду в нашу країну строком на 5 років, щодо двох інших прийнято рішення про примусове повернення, а інформацію передано в СБУ.

Разом з росіянами з України видворять також громадянку Білорусі та громадянина Азербайджану, яких виявили під час рейду на Тернопільщині.