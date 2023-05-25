Росіяни приїхали в Україну за місяць до повномасштабного вторгнення

У Львові працівники державної міграційної служби та СБУ виявили сім’ю росіян, яка приїхала в Україну за місяць до початку повномасштабної війни і відтоді не виїжджала, чим перевищила дозволений термін перебування в Україні. Про це повідомляє міграційна служба Львівської області.

Як можна розібрати по фото, сім'я складається із трьох людей. Самі росіяни не повідомили представникам української влади, для чого приїхали і чому перебували в Україні нелегально, а не повернулися додому.

Незаконних мігрантів оштрафували за статтею 203 КУпАП «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України». Також ухвалено рішення про їх примусове повернення.

Львівʼянина, який здавав житло в оренду цій сім’ї росіян, також оштрафували за статтею 206 КУпАП «Порушення порядку надання іноземцям та особам без громадянства житла, транспортних засобів та сприяння в наданні інших послуг».