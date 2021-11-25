Через ДТП поїзд затримався в дорозі на 1,5 год.

У середу, 24 листопада, поблизу села Заверещиця на Львівщині під колесами потяга Інтерсісі «Перемишль-Київ» загинув 63-річний львів'янин.

У поліції Львівщини розповіли, що інцидент стався близько 18:20 поблизу залізничного переходу на зупиночному пункті «Цунів» у селі Заверешиця. Інтерсіті №706 сполученням «Перемишль-Київ» смертельно травмував чоловіка. У результаті ДТП поїзд затримався в дорозі на 1,5 год.

Поліцейські вже встановили особу загиблого. Ним виявився 63-річний львів’янин.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту) ККУ, яка передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до 10 років.