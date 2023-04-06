Чоловік платив «збори» окупантам на Луганщині

Служба безпеки України затримала підприємця, який дистанційно управляв вугільною компанією, розташованою на тимчасово окупованій Луганщині. Працював чоловік з Києва, підтримуючи російських окупантів.

Про це повідомили у прес-службі СБУ у середу, 5 квітня. Підприємець займався вугільним бізнесом на Луганщині з 2014 року.

«Після окупації частини регіону він організував там підприємство, яке "зареєстрував" у псевдоустановах терористичної організації "ЛНР". Ця комерційна структура спеціалізувалась на гуртових поставках вугілля, незаконно видобутого у захоплених копальнях регіону. З отриманих "прибутків" ділок регулярно сплачував гроші до бюджету терористів у вигляді "податків" і "зборів"», – повідомили у прес-службі СБУ.

Кошти підприємця місцеві окупанти витрачали на озброєння та матеріальне забезпечення бойовиків. Луганчанин згодом переїхав до Києва та продовжив управляти нелегальним бізнесом, залучивши ще трьох спільників. Загальний розмір сплачених податків та зборів до бюджету псевдореспубліки «ЛНР» становить понад 1,1 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці виявили документи, комп'ютери та телефони з доказами нелегальної діяльності, а також майже 10 млн грн. Чоловіку оголосили про підозру за ч. 2 ст. 258-5 (фінансування тероризму). Йому загрожує до десяти років позбавлення волі без права обіймати певні посади.