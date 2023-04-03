Податківця з Сумщини підозрюють у продажі конфіденційної інформації про підприємства

Керівнику одного з підрозділів Головного управління Державної податкової служби у Сумській області повідомили про підозру за фактом копіювання та передачі інформації з баз даних, повідомили у понеділок, 3 квітня, прокуратура та СБУ.

За інформацією правоохоронців, підозрюваний, користуючись повноваженнями, отримував з бази даних конфіденційну інформацію про юридичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність у Сумській області, та за допомогою одного з месенджерів передавав ці файли особам, які не мають права доступу до неї. Як повідомили в СБУ, для цього був створений аккаунт у закритому Telegram-каналі, через який розміщували оголошення про так звані «послуги». Клієнт мав зробити повну передоплату у криптовалюті, після чого посередники переправляли його замовлення посадовцю.

Задокументовано, що схема діяла понад півроку, а вартість одного замовлення сягала кількох сотень доларів у криптовалюті. Також правоохоронці встановили, що серед користувачів каналу, на якому приймались замовлення, були, у тому числі, клієнти з Росії та Білорусі.

Під час обшуків у підозрюваного виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, флеш-накопичувачі, мобільні телефони з доказами протиправної діяльності. Інцидент розслідують за статтею «Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах». Йому загрожує позбавлення волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на той самий строк.