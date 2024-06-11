Громади на Рівненщині закликали обмежити вуличне освітлення, а місцевих підприємців – відмовитися від підсвічування вивісок, вітрин і сітілайтів. Такі заходи необхідні для економії електроенергії, повідомили 11 червня у Рівненській ОВА.

«Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав обмежити вуличне освітлення в усіх областях України. Відтак, у п’ятницю Рівненська обласна військова адміністрація підготувала відповідний лист, а сьогодні відправила його у районні військові адміністрації та тергромади», – розповів ZAXID.NET радник з інформаційної політики Рівненської ОВА Сергій Татаренко.

Розпорядження має рекомендаційний характер, тож його дотримання контролювати не будуть.

Як уточнив ZAXID.NET директор департаменту інфраструктури та благоустрою Рівного Руслан Гудима, комунальні підприємства міста вже проінформували про необхідність обмежити використання кондиціонерів, побутових приладів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території.

«Станом на зараз під час комендантської години у Рівному працює трішки більше 50% освітлення. Такі заходи місцева влада почала впроваджувати після початку повномасштабного вторгнення, однак тоді було повне відключення світла, що викликало певні незручності, тому з часом його відновили в економрежимі», – зазначив Руслан Гудима.

Додамо, що 7 червня на засіданні Уряду прем’єр міністр Денис Шмигаль поставив перед усіма органами державної влади завдання зменшити споживання електроенергії. Зокрема, закликав обмежити вуличне освітлення та відмовитися від використання енергозатратних приладів.