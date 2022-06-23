Мешканця села Дзвиняч Івано-Франківської області суд оштрафував на 17 тис. грн за те, що чоловік без дозволів вирив ставок. Ділянка, на якій місцевий підприємець облаштував ставок, прилягає до його господарства, проте належить громаді та має сільськогосподарське призначення. Суд встановив, що відновити землю після робіт для подальшого її використання неможливо і визнав чоловіка винним у безгосподарському використанні ділянки.

Як зазначається у вироку Богородчанського районного суду, підприємець Микола Ш., який займається роздрібною торгівлею, у листопаді 2021 року вирив штучний ставок на земельній ділянці у селі Дзвиняч. За даними слідства, чоловік не отримав жодних дозволів у сільській раді про право користування чи надання у власність цієї ділянки, не ініціював зміни її цільового призначення, не затверджував проект землеустрою, не отримував дозволів на проведення земляних робіт, проте за допомогою техніки облаштував на ділянці сільськогосподарського призначення штучний ставок площею 32 м кв. Ділянка прилягає до господарства Миколи Ш., однак належить громаді села Дзвиняч.

«Внаслідок робіт порушено цілісність поверхневого шару ґрунту, а утворені заглиблення на вказаній частині земельної ділянки підтоплено підземними та стічними водами, що не дає можливості для відтворення природних властивостей землі і використання з метою сільськогосподарського виробництва, тобто призвело до виведення частини зазначеної земельної ділянки із сільськогосподарського обороту», – йдеться у тексті вироку.

Під час судового засідання Микола Ш. свою вину визнав повністю, підтвердив обставини випадку та зазначив, що шкодує про вчинене. Суддя Богородчанського райсуду Олег Куценко визнав чоловіка винним за ч. 1 ст. 254 ККУ (безгосподарське використання земель, що спричинило виведення земель з сільськогосподарського обороту) та зобов’язав мешканця села Дзвиняч сплатити 17 тис. грн штрафу.