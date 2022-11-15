Росіяни завдали нового масового удару по Україні, випустивши близько 100 ракет по різним областях. Ситуація з енергетичною інфраструктурою критична. Президент України Володимир Зеленський назвав учасникам саміту G20 умови припинення війни. ЗСУ завдають ударів по позиціях ворога, зокрема на лівому березі Дніпра, а ворожі війська втікають вглиб від облаштованих рубежів. Зокрема з Нової Каховки втекли окупаційні органи влади.

ZAXID.NET підсумовує 265 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

За даними Повітряних сил, 15 листопада росіяни випустили по Україні близько 100 ракет, таким чином перевищивши масований ракетний удар 10 жовтня. Заступник голови ОП Кирило Тимошенко заявив, що після нового масованого удару росіян ситуація з енергетичною інфраструктурою критична. Найбільше влучань зафіксовано в центрі та на півночі країни, проте вибухи були й на заході країни.

Два вибухи зафіксовані у Києві, були влучання у багатоповерхівки. Росіяни вдарили ракетами по Львівщині. У Львові та передмісті пролунала серія вибухів, через що є проблеми зі світлом та зв’язком. Також ракетні удари завдано по Хмельницькій, Рівненській, Івано-Франківській, Волинській, а також Житомирській, Вінницькій, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Харківській областях.

Через масштабну ракетну атаку Росії в північних і центральних областях вводять аварійні відключення. Вони будуть здійснюватися для всіх категорій споживачів.

На Херсонщину повернулись українські прапори та повертається життя. Бійці ЗСУ не зупиняються на досягнутому та завдають удари по позиціях ворога, вдарили зокрема по Олешках, де знищили зокрема два ЗРК окупантів.

Російські військові зараз просуваються вглиб окупованих територій, за даними військових, йдеться про 15-20 км від облаштованих рубежів на лівому березі Дніпра. Таким чином вони намагаються убезпечитись від обстрілів ЗСУ, але Сили півдня тримають під вогневим контролем їхні логістичні шляхи. Зокрема з Нової Каховки втекли окупаційні органи влади.

За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), російські війська надалі, ймовірно, перекидатимуть сили на Донеччину для активізації операцій навколо Бахмута, Донецька та на заході Донецької області.

Втікаючи з Херсонщини росіяни знищили енергетичний об’єкт, який забезпечував енергоживлення всього правобережжя Херсонської області і значної частини Миколаївської області. Правобережна Херсонщина перебуває без світла з 6 листопада.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників саміту країн G20 в Індонезії. У своєму зверненні він, зокрема, назвав обов’язкові умови для припинення війни в Україні. Росія мусить підтвердити територіальну цілісність України, вивести з території країни усі свої війська та виплатити відшкодування за завдані збитки.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 15 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 82 080 військових. Також було знищено: