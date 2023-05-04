Уночі ППО збила 18 ударних дронів Shahed і розвідувальний безпілотник. Також цього дня ворог обстріляв Краматорськ і Запоріжжя, є загиблі і поранені серед цивільних.

ZAXID.NET підсумовує 435 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

4 квітня Росія завдала шість ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, також завдала 66 авіаційних ударів та 33 обстріляла з РСЗВ позиції ЗСУ. Є загиблі та пораненні серед цивільного населення, зруйновані та пошкоджені приватні житлові будинки, навчальні заклади та інша цивільна інфраструктура.

За день захисники відбили близько 50 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку. На На Сіверському та Слобожанському напрямках противник з артилерії обстріляв низку населених пунтків, знищені та пошкоджені приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення.

Російські війська продовжують зазнавати великих втрат, медзаклади на захопленій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади під медичні установи. Зокрема в Мирному на Запоріжжі спортивний зал місцевої школи окупанти облаштовують під військовий шпиталь. При цьому, російські загарбники примушують викладачів продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням школи дітьми.

Також цього дня авіація Сил оборони завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, протягом цієї доби, знищено 4 баражуючих боєприпаси «Ланцет». Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів противника та станцію радіоелектронної боротьби.

Втрати російських окупантів

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 4 травня: