Президент України Володимир Зеленський 4 травня прибув з офіційним візитом до Нідерландів. Там глава держави виступив, зокрема, перед працівниками Міжнародного кримінального суду у Гаазі.

Під час свого виступу він наголосив, що тривалий мир після перемоги потребує повноцінного правосуддя, а не його гібридних форм.

«Тривалий мир після перемоги можна досягнути лише завдяки сильній позиції, сильним цінностям – це свобода, верховенство права, необхідність забезпечити повноцінне правосуддя, а не якісь гібридні заміни йому. Ми не можемо допустити гібридного імунітету ... пов'язаних з призупиненням воєнних дій на фронті. Справжній мир, справжня справедливість, справжнє правосуддя – це саме те, що нам потрібно, а не гібридні форми», – сказав він.

Зеленський наголошує, що російська війна в Україні має бути засуджена. Український лідер вже закликав МКС створити трибунал для покарання Росії за воєнні злочини, здійснені окупантами в нашій країні.

«Ми всі хочемо бачити тут, у Гаазі, іншого Володимира, того, хто заслуговує на покарання за свої злочинні дії. Я впевнений, що це станеться, коли ми переможемо», – зауважив Зеленський.

Також президент додав, що Україна зробить усе можливе, щоб війна в нашій країні стала останньою у світі.

«Будь ласка, згадайте українців, які сьогодні могли б бути живими, якби не ця агресія. Якби не війна, якої ми не хотіли, яку ми хочемо зробити останньою війною у світі, і ми це зробимо», – сказав Зеленський.

Сьогодні президент України вже мав зустріч з президентом Сенату Яном Брауном та головою Палати представників Верою Бергкамп. Також він виступив перед парламентом країни з, як зазначають ЗМІ, «вражаючою промовою».

Також на сьогодні у президента України заплановані зустрічі із президентом МКС Пьотром Хофманскі та секретарем Освальдо Завала Агілером. Також він проведе тристоронні перемовини з прем'єр-міністрами Нідерландів Марком Рютте та Бельгії Александером де Кроо. Окрім цього, у графіку Володимира Зеленського є ще аудієнція у короля Віллєма-Александра і візит на базу військово-повітряних сил Нідерландів.