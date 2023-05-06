Українська ППО вночі збила всі вісім іранських дронів-камікадзе Shahed, які випустили росіяни. А Повітряні сили вперше збили ракету «Кинджал» із ЗРК Patriot над Київщиною. Україна повернула з полону 45 військовослужбовців – 42 захисники та 3 захисниці «Азовсталі». Тим часом окупанти готуються до втечі: спалюють у Мелітополі документи і вивозять техніку, із Запоріжжя вони силоміць забирають дітей у батьків для примусової евакуації, а у Старобільську українців без російських паспортів примусово виселяють у фільтраційні пункти.

ZAXID.NET підсумовує 437 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Бахмутський та Мар’їнський напрямки – основні, на яких противник зосереджує зусилля наступальних дій. Загалом протягом доби ворог здійснив понад 30 атак. У ніч на 6 травня росіяни масово застосували фосфорні та запалювальні боєприпаси у Бахмуті, де тримають оборону українські військові. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника.

Окупанти скинули дві керовані авіабомби на приватні будинки та навчальний заклад у Глухові Сумської області. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей, серед них дитина.

На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинули шестеро піротехніків ДСНС, які розміновували регіон. Ще двоє людей отримали поранення.

Противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, 25 авіаударів та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 травня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 193 770 осіб (+560 за попередню добу). Також було знищено: