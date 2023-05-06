Підсумки 437 дня війни
Наші перемоги і втратиОрися Шиян, 0
Українська ППО вночі збила всі вісім іранських дронів-камікадзе Shahed, які випустили росіяни. А Повітряні сили вперше збили ракету «Кинджал» із ЗРК Patriot над Київщиною. Україна повернула з полону 45 військовослужбовців – 42 захисники та 3 захисниці «Азовсталі». Тим часом окупанти готуються до втечі: спалюють у Мелітополі документи і вивозять техніку, із Запоріжжя вони силоміць забирають дітей у батьків для примусової евакуації, а у Старобільську українців без російських паспортів примусово виселяють у фільтраційні пункти.
ZAXID.NET підсумовує 437 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Бахмутський та Мар’їнський напрямки – основні, на яких противник зосереджує зусилля наступальних дій. Загалом протягом доби ворог здійснив понад 30 атак. У ніч на 6 травня росіяни масово застосували фосфорні та запалювальні боєприпаси у Бахмуті, де тримають оборону українські військові. На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника.
Окупанти скинули дві керовані авіабомби на приватні будинки та навчальний заклад у Глухові Сумської області. Внаслідок удару постраждали п’ятеро людей, серед них дитина.
На Херсонщині внаслідок російського обстрілу загинули шестеро піротехніків ДСНС, які розміновували регіон. Ще двоє людей отримали поранення.
Противник завдав 6 ракетних ударів, зокрема по містах Часів Яр, Костянтинівка та Херсон. Крім того, 25 авіаударів та понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.
Українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки противника, а також артилерійський підрозділ на вогневій позиції.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 6 травня втрати Росії серед особового складу становлять понад 193 770 осіб (+560 за попередню добу). Також було знищено:
- танків –3 717 (+7) ;
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7 238 (+14);
- артилерійських систем – 2992 (+14);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 552 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 306 (+2);
- літаків – 308 (+0);
- гелікоптерів – 294 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2554 (+14);
- крилатих ракет – 947 (+0);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 5936 (+20);
- спеціальної техніки – 375 (+2).