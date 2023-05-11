Підсумки 442 дня війни
Наші перемоги і втратиВікторія Ейсмунт, 0
Росіяни захопили єдиний собор ПЦУ в Криму та крадуть майно, а Міноборони РФ слідом за «вагнерівцями» почало вербувати в’язнів на війну. Водночас видання Bloomberg стверджує, що Україна отримала арсенал для контрнаступу на 30 млрд доларів.
ZAXID.NET підсумовує 442 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Упродовж доби РФ завдала шість ракетних ударів, зокрема, по Слов'янську, Костянтинівці та Запоріжжю. Крім того, зафіксовано 46 авіаційних ударів та 69 обстрілів з РСЗВ, унаслідок яких є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджена цивільна інфраструктура. Найзапекліші бої тривають у районі Бахмута та Марʼїнки.
На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог продовжує артилерійські та авіаційні обстріли громад, на Куп’янському напрямку громади обстрілюють із міномета.
На Лиманському напрямку ворог вів наступальні дії в районі Серебрянського лісництва, успіху не мав. На Бахмутському напрямку противник продовжує вести наступ, тривають бої у Бахмуті. На Авдіївському напрямку противник також безуспішно намагається захопити Авдіївку.
Авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім цього, ЗСУ знищили 7 ворожих БПЛА, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 8 пунктів управління, 13 районів зосередження живої сили, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, засіб ППО та ще дві важливві цілі противника.
Втрати російських окупантів
Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну станом на ранок 11 травня становлять 196920 військових (приблизно +610 за попередню добу). Також було знищено:
- танків – 3740 (+4);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 7287 (+12);
- артилерійських систем – 3053 (+14);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 557 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 310 (+2);
- літаків – 308 (+0);
- гелікоптерів – 294 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 2627 (+3);
- крилатих ракет – 970 (+15);
- катерів/кораблів – 18 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 5984 (+10);
- спеціальної техніки – 391 (+2).