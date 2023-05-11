Україна перед контрнаступом отримала від союзників озброєння на суму понад 30 млрд доларів. Про це повідомляє агентство Bloomberg у четвер, 11 травня, пише NV.ua.

Як йдеться в матеріалі, для успіху захисникам України потрібно провести складну загальновійськову операцію без переваги в повітрі, на що здатні небагато армій у світі. Для такої операції необхідна координація піхоти, бронетехніки, саперів і протиповітряної оборони, щоб максимізувати ефект «понад 200 танків, 300 бойових машин піхоти та іншої зброї», отриманої Україною з грудня.

Водночас українське командування неодноразово закликало партнерів збільшити кількість озброєнь, зокрема засобів ППО і ракет великої дальності, і застерігало від завищених очікувань щодо контрнаступу.

Як стверджує Bloomberg, незначний успіх контрнаступу може обернутися «ще одним зимовим глухим кутом» і посиленням тиску на Київ заради «переговорів» з агресором.

Агентство припускає, що основні цілі контрнаступу, ймовірно, будуть на півдні. Для прориву ешелонованої оборони російських окупантів знадобиться передане союзниками України обладнання для розмінування і руйнування бліндажів, а для швидкої доставки важкої бронетехніки на позиції — сотні західних вантажівок і транспортерів.

«Також залишається без відповіді запитання про те, чи достатньо в росіян військ для захисту укріплень, які вони збудували взимку на захопленому півдні України. Якщо ні, їм доведеться вгадувати, де буде атака українців, що дасть Києву можливість заскочити їх зненацька та обійти їх з флангу», – пише Bloomberg.

На думку авторів матеріалу, чисельність військ і техніки може бути критичною, якщо Україні вдасться прорвати лінію фронту, оскільки «для прориву будь-яких проломів знадобляться резерви».