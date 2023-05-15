15 травня внаслідок ракетного удару по лікарні в Авдіївці загинуло четверо людей. Водночас у окупованому Луганську від вибуху в перукарні постраждав так званий міністр Ігорь Корнет

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Звідки атакували

Упродовж доби 15 травня Росія завдала два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдала 38 авіаційних ударів та здійснила більш як 25 обстрілів з РСЗВ.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка. На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати цивільну інфраструктуру, завдав авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області.

Віднедавна на захопленій території Запорізької області людям, які погодились співпрацювати з російськими окупантами, запропонували письмово відмовитись від українського громадянства та прийняти російське. Тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням та переслідуванням.

З метою посилення контролю в окупованому Криму МВС та ФСБ Росії проводяться рейди по залізничних станціях та автовокзалах. Першочергово перевіряють криміських татар.

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 7 ударів по ЗРК росіян. Підрозділи ракетних військ і артилерії впродовж доби уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили, 3 артилерійських підрозділи на вогневій позиції, 2 станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів окупантів.

Втрати російських окупантів