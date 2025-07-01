Радіус ураження касетних мін - до 30 метрів

Після комбінованої атаки росіян на промисловий об’єкт в Дрогобицькій громаді, що сталася 29 червня, на місці влучання виявили касетні міни. Про це повідомляє пресслужба Дрогобицької міськради на своїй сторінці у фейсбуку.

Міни круглі, сірі, можуть бути частково прикриті уламками або ґрунтом. Радіус ураження таких боєприпасів становить до 30 метрів.

«Наразі місце контрольоване відповідними службами та обстежується вибухотехніками. Територія промаркована табличками “Небезпечно міни”», – ідеться в повідомленні.

Міськрада заборонила наближатися до місця обстрілу, а також закликає:

не фотографувати і не поширювати місце розташування вибухонебезпечних предметів;

не торкатися підозрілих предметів, не копати, не намагатись їх перенести;

у разі виявлення підозрілих предметів – одразу телефонувати за номером 102.

Також Дрогобицька міськрада просить мешканців громади довіряти лише офіційним джерелам інформації, які додатково повідомлять про роботи з розмінування, та попередити інших про небезпеку.