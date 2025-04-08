У понеділок, 7 квітня, на трасі поблизу селища Шацьк Ковельського району сталася смертельна ДТП. У результаті наїзду легковика загинув 53-річний чоловік. Про це повідомила пресслужба поліції області.



«19-річний житель Ковельського району, керуючи автомобілем Volkswagen Passat, збив 53-річного місцевого жителя, який рухався у попутному напрямку. Внаслідок ДТП пішохід загинув на місці», – зазначають правоохоронці.



Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.