Смертельна аварія сталася 25 січня 2024 року на вулиці Шкільній в Здолбунові

Здолбунівський районний суд виніс вирок 47-річному Сергію Н. за вчинення смертельної ДТП. Обвинувачений пʼяним сів за кермо Renault Megane і збив велосипедистку. Від отриманих травм жінка померла. За скоєне водію призначили шість років тюрми, проте звільнили від відбування покарання через хворобу.

Як йдеться у вироку від 2 квітня, аварія сталася 25 січня 2024 року на вулиці Шкільній в Здолбунові. Близько 15:00 обвинувачений перевищив допустиму швидкість руху і збив 58-річну велосипедистку, яка їхала в попутному напрямку. Жінка від отриманих травм померла на місці події.

У суді Сергій Н. розповів, що у день аварії перебував у пригніченому стані через прогресування хвороби Бехтерєва (ред. – запальна хвороба суглобів хребта у ході якої формується обмеження його рухливості). За словами чоловіка, через нестерпні болі в нозі він не спав кілька днів і намагався зняти біль вживанням алкоголю. Попередньо він планував залишити автомобіль на стоянці, але чому сів за кермо – пояснити не зміг. Обвинувачений зазначив, що намагався обʼїхати велосипедистку та зменшити швидкість, але уникнути зіткнення йому не вдалося. Сергій Н. також додав, що після цієї ДТП його стан погіршився і він не може самостійно себе обслуговувати, тому просив звільнити його від покарання через тяжку хворобу.

Суддя Олег Кушнір визнав здолбунівчанина винним за ч.3 ст.286-1 КК України (порушення ПДР у стані спʼяніння, що спричинило смерть потерпілого) й призначив 6 років тюрми, проте звільнили від відбуття покарання через хворобу. Обвинувачений має заплатити дочці загиблої 419 тис. грн компенсації, а його страхова компанія – ще 170 тис. грн. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.