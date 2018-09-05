Поліція затримала водія голови Львівської ОДА за підозрою у нетверезому водінні

В ЛОДА заявили, що чекатимуть результатів перевірки

СуспільствоНазарій Тузяк, сьогодні, 22:258203

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Поліція затримала водія голови Львівської ОДА за підозрою у нетверезому водінні
фото Ігоря Зінкевича
Особистого водія голови Львівської ОДА поліція затримала на трасі у селі Солонка під Львовом

Львівські поліцейські затримали нетверезим за кермом водія голови Львівської облдержадміністрації Олега Синютки. Про інцидент ввечері 5 вересня повідомив співробітник поліції Ігор Зінкевич, який опублікував фото з місця події. Керівниця департаменту внутрішньої політики ЛОДА Ольга Березюк, реагуючи на цю інформацію, фактично підтвердила факт затримання поліцією співробітника облдержадміністрації.

Відомо, що водія Олега Синютки зупинили близько 20:45 біля Солонки неподалік Львова. Патрульні запідозрили чоловіка у керуванні авто у нетверезому стані, після чого поїхали з ним проходити медогляд.

У поліції наразі не коментують цього інциденту, однак керівниця департаменту внутрішньої політики ЛОДА Ольга Березюк підтвердила факт затримання водія Синютки.

«Щодо інциденту з водієм. Перше: водій був на своєму приватному авто! Дуже шкода, що трапилась така ситуація. На всяк випадок: голова ЛОДА був у відрядженні, в іншому місті. І ще важливо: звичайно, ми очікуємо результатів розслідування, але вкотре наголошуємо: перед законом всі рівні!!» – через кілька хвилин після публікації Зінкевича відреагувала Ольга Березюк.

Сам Олег Синютка також наразі не відреагував на інцидент зі своїм водієм.

Зазначимо, водій голови ЛОДА раніше вже потрапляв у скандал через порушення ПДР: у жовтні 2017 році він залишив службовий автомобіль на парковці для людей з інвалідністю.

Цікаво, що в останні кілька місяців ЛОДА веде активну кампанію за дотримання ПДР та безпеки на дорогах, знімаючи соціальну рекламу з відомими львів'янами та класиками української літератури. Зокрема ЛОДА випускали постер із зображенням Івана Франка і написом: «Якби я випив, за кермо б не сів».

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