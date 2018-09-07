Затриманий п’яним за кермом водій голови ЛОДА звільнився з роботи

30-річного Любомира Гнатишака поліцейські затримали на трасі Київ – Чоп біля Солонки

Водій голови Львівської ОДА Любомир Гнатишак, якого 5 вересня патрульні зупинили на трасі Київ – Чоп за підозрою у нетверезому водінні, звільнився з посади.

30-річний Любомир Гнатишак написав заяву на звільнення з 7 вересня за власним бажанням. Він працював на посаді водія голови ЛОДА близько року. Цю інформацію сайту Leopolis.news підтвердив особисто голова ЛОДА Олег Синютка.

Нагадаємо, що поліцейські затримали Гнатишака у Солонці біля Львова на трасі Київ. Він порушив ПДР (зупинка у недозволеному місці), а під час спілкування патрульні виявили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Водій спершу погодився поїхати з інспекторами до медзакладу, однак вже там відмовився від проходження перевірки. На Любомира Гнатишака склали протокол за ст. 130 КУпАП (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Останні кілька місяців ЛОДА веде активну кампанію за дотримання ПДР та безпеки на дорогах, знімаючи соціальну рекламу з відомими львів'янами та класиками української літератури. Зокрема ЛОДА випускали постер із зображенням Івана Франка і написом: «Якби я випив, за кермо б не сів».