Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський провів телефонну розмову зі своїм польським колегою Робертом Телусом щодо експорту української агропродукції в Польщу, повідомило Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Як йдеться у повідомленні, польська сторона вивчить український план експорту та підготує свої пропозиції до нього. За інформацією Мінагрополітики, міністри обговорили ситуацію, а також пропозицію України щодо її врегулювання, та домовилися знайти рішення, яке враховує інтереси обох країн. Так, вони домовилися виробити найближчим часом варіант взаємодії з питань експорту.

Українське міністерство також анонсувало наступні переговори найближчими днями, під час яких буде обговорено підготовлені до того часу питання від обох сторін.

Зауважимо, що напередодні про готовність до перемовин з Україною польський міністр Роберт Телус заявив у коментарі польській інформаційній агенції PAP. Це сталося після того, як Україна представила свій план контролю експорту сільгосппродукції всім державам-сусідам.

Як повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка,фактично Україна запропонувала ввести механізм спільної верифікації та погодження постачання чотирьох видів сільськогосподарських товарів (пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику) до п'яти країн ЄС – Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії. «Це не розв'яже проблему повністю, тому що це фактично свідчитиме про торгівлю між Україною і цими п'ятьма країнами ЄС в ручному режимі. Але це буде кроком вперед і відмовою від заборон, які для нас неприйнятні по формі», – додав Качка.

На думку торгового представника, Україна може до кінця тижня досягти певного компромісу в цьому питанні.

Нагадаємо, 15 вересня ЄС дозволив скасувати заборону на експорт пшениці, ячменю, ріпаку та насіння соняшнику з України до Польщі, Угорщини, Словаччини, Румунії та Болгарії, запроваджену 2 травня. Це було зроблено після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом до сусідніх країн.

Того самого дня Польща, Угорщина та Словаччина ввели односторонні заборони на імпорт українських агротоварів. Крім пшениці, ріпаку, соняшнику і кукурудзи, Польща заборонила ввезення до країни круп і борошна, а Угорщина розширила список до 25 позицій. Такі дії країни пояснювали захистом своїх фермерів.

18 вересня Україна подала вимоги про проведення консультацій зі Словаччиною, Польщею та Угорщиною, які заборонили імпорт української агропродукції, в рамках Світової організації торгівлі (СОТ). Також Україна пригрозила заборонити імпорт з Польщі овочів та фруктів. На тлі суперечки Польща пригрозила блокувати вступ України до Євросоюзу.