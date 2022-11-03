Росіяни знищили відомчу базу відпочинку посольства РФ поблизу Варшави після того, як лісова інспекція розірвала договір оренди і попросила росіян виїхати.

У квітні через несплату орендної плати лісова інспекція розірвала договір із посольством Росії на оренду бази відпочинку на березі Зеґжинського озера, неподалік Варшави. Незважаючи на неодноразові звернення, посольство Росії так і не звільнило територію бази відпочинку. Тому на початку листопада майно забрали примусово, пише у середу, 2 листопада, польська урядова інформагенція PAP.

«У середу лісова охорона Державних лісів зайняла та взяла під охорону майно, орендоване посольством Російської Федерації у Варшаві в лісництві Яблонна поблизу Варшави», – повідомив заступник міністра клімату і навколишнього середовища Едвард Сярка.

Те, що залишили по собі росіяни, шокувало членів державної комісії, які прийшли оглянути базу відпочинку.

«Центр [відпочинку] повністю спустошений. Росіяни все знищили, навіть кабелі зі стін вирвані», – написав у Twitter речник Державних лісів Міхал Гзовскі і опублікував відповідні фото, де видно наслідки перебування росіян.

Приміщення бази були в жахливому технічному стані, вибиті вікна, обвалювалися дахи будівель, підлога вже прогнила, навіть техніка та меблі були знищені.

Посольство РФ у Польщі орендувало базу відпочинку на березі Зеґжинського озера з 80-х років минулого століття. На шести гектарах посеред лісу розташовані два готелі, дві вілли і сім будинків відпочинку. У квітні Держліс вирішив розірвати цей договір через відмову росіян платити орендну плату – 12 тис. злотих у місяць та збройну агресію Росії щодо України.