Польща відібрала у посольства Росії відомчу базу відпочинку під Варшавою
«Росіяни все знищили, навіть кабелі зі стін вирвані»
Росіяни знищили відомчу базу відпочинку посольства РФ поблизу Варшави після того, як лісова інспекція розірвала договір оренди і попросила росіян виїхати.
У квітні через несплату орендної плати лісова інспекція розірвала договір із посольством Росії на оренду бази відпочинку на березі Зеґжинського озера, неподалік Варшави. Незважаючи на неодноразові звернення, посольство Росії так і не звільнило територію бази відпочинку. Тому на початку листопада майно забрали примусово, пише у середу, 2 листопада, польська урядова інформагенція PAP.
«У середу лісова охорона Державних лісів зайняла та взяла під охорону майно, орендоване посольством Російської Федерації у Варшаві в лісництві Яблонна поблизу Варшави», – повідомив заступник міністра клімату і навколишнього середовища Едвард Сярка.
Те, що залишили по собі росіяни, шокувало членів державної комісії, які прийшли оглянути базу відпочинку.
«Центр [відпочинку] повністю спустошений. Росіяни все знищили, навіть кабелі зі стін вирвані», – написав у Twitter речник Державних лісів Міхал Гзовскі і опублікував відповідні фото, де видно наслідки перебування росіян.
Приміщення бази були в жахливому технічному стані, вибиті вікна, обвалювалися дахи будівель, підлога вже прогнила, навіть техніка та меблі були знищені.
Посольство РФ у Польщі орендувало базу відпочинку на березі Зеґжинського озера з 80-х років минулого століття. На шести гектарах посеред лісу розташовані два готелі, дві вілли і сім будинків відпочинку. У квітні Держліс вирішив розірвати цей договір через відмову росіян платити орендну плату – 12 тис. злотих у місяць та збройну агресію Росії щодо України.