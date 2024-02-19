Дорогу Золочів – Красне почали ремонтувати у 2020 році

Галицький районний суд обрав запобіжний захід у розмірі 908 тис. грн застави директору представництва польської компанії ТОВ «Дрог-Буд» Валерію П'ятаку, якого підозрюють у розтраті майна та службовому підробленні. У матеріалах справи йдеться, що посадовець підписав угоду на ремонт дороги Золочів – Красне й завищив ціну на 1,6 млн грн.

Згідно з досудовим розслідуванням, 65-річний Валерій П'ятак був директором підприємства з березня 2017 року. У вересні 2020 році він підписав договір з департаментом дорожнього господарства Львівської ОДА на ремонт 23 км дороги місцевого значення Золочів – Красне Золочівського та Буського районів. Тендер можна знайти на сайті державних закупівель Prozorro. Угоди, які опубліковані на Prozorro, з ЛОДА підписував Валерій П'ятак. Вартість робіт становила 169,2 млн грн. Згодом ціну договору зменшили до 103,4 млн грн.

Згідно з ухвалою суду, директор представництва «Дрог-Буд», зловживаючи своїм службовим становищем, 6 червня 2021 року вніс до офіційних документів неправдиву інформацію про обсяги дорожнього покриття з щебенево-піщаної суміші та вартості виконаних робіт. На підставі підписаних документів компанія отримала 103,4 млн грн, з яких 1,6 млн грн – це вартість невиконаних робіт.

Валерія П'ятака підозрюють у службовому підробленні та розтраті майна (ч. 1 ст. 366 ККУ та ч. 5 ст. 191 ККУ). В ухвалі йдеться, що підозрюваному загрожує від семи до 12 років позбавлення волі, заборона обіймати певні посади та конфіскація майна. Суддя Віктор Романюк призначив підприємцеві 908,4 тис. грн застави та вимогу не відлучатися за межі Львівської та Волинської областей без дозволу слідчого, утримуватися від спілкування зі свідками. Додамо, що також підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК) отримав інженер технічного нагляду. Суд призначив йому 45,4 тис. грн застави.

На аналітичному порталі YouControl йдеться, що представництво польської компанії «Дрог-Буд» зареєстроване у Львові. У 2023 році компанія отримала державних підрядів на понад 400 млн грн.

Нагадаємо, що Валерія П'ятака у 2010 році обрали заступником голови Львівської обласної ради. Крім цього, він обіймав посаду заступника голови ЛОДА.

Додамо, що заступник голови Львівської ОДА Юрій Бучко у вересні 2021 року розповідав, що дорогу Золочів – Красне не ремонтували 40 років.