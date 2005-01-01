Помер Іван Драч

Поет помер на 82-му році життя

В вівторок, 19 червня, на 82-му році життя помер відомий український поет, державний і громадський діяч, перший голова Народного руху України, Герой України Іван Драч.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook кінематографіст Сергій Тримбач. За його словами, Іван Драч помер у клініці «Феофанія».

Кінокритик додав, що Іван Федорович заповів поховати його у рідному селі Теліженцях Київської області, поруч із могилою сина Максима.

Іван Федорович Драч народився 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці на Київщині. Український поет, народний депутат перших скликань, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, перший голова Народного Руху України, Герой України, Голова Комітету з присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року».