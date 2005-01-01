Помер Іван Драч

Видатний поет помер на 82-му році життя

СуспільствоЮрій Братюк, сьогодні, 13:068290

До теми

Помер Іван Драч
Поет помер на 82-му році життя

В вівторок, 19 червня, на 82-му році життя помер відомий український поет, державний і громадський діяч, перший голова Народного руху України, Герой України Іван Драч.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook кінематографіст Сергій Тримбач. За його словами, Іван Драч помер у клініці «Феофанія».

Кінокритик додав, що Іван Федорович заповів поховати його у рідному селі Теліженцях Київської області, поруч із могилою сина Максима.

Іван Федорович Драч народився 17 жовтня 1936 року в селі Теліжинці на Київщині. Український поет, народний депутат перших скликань, перекладач, кіносценарист, драматург, державний і громадський діяч, перший голова Народного Руху України, Герой України, Голова Комітету з присудження щорічної премії Президента України «Українська книжка року».

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

У США помер відомий журналіст та письменник Том Вулф ZAXID.NET
Помер український поет Борис Олійник ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Загрузка...
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук