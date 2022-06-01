Українці підтримують вільне володіння зброєю

У додатку «Дія» завершилось опитування користувачів щодо закону про володіння зброєю. 59% опитаних, згідно з результатами, вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його з собою в громадських місцях. Про це на своїй Facebook-сторінці повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Усього за тиждень в опитуванні взяли участь 1 726 452 українців. Отже, за вільне володіння зброєю – 1 018 607 учасників.

Ще 22% зазначають, що пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення, а 19% – що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, та використовувати їх тільки в тирах чи на стрільбищах (такому разі носити зброю з собою заборонено).

Додамо, що це було 4-те опитування в додатку «Дія» і воно було погоджене з міністром МВС Денисом Монастирським. За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», ініціативу про вільне володіння вогнепальною зброєю підтримують 58% українців.

Законопроект про дозвіл на цивільну вогнепальну зброю Верховна Рада ухвалила у першому читанні напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну. У ньому ідеться про субʼєкти, типи зброї, боєприпасів, про питання Єдиного реєстру зброї і його ведення органами МВС.